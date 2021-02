Warszawa. Komunalne mieszkanie z kolumnami. Po remoncie rzuca na kolana

Budynek przy Racławickiej 17 przetrwał wojnę prawie bez szkód. Teraz są tam mieszkania komunalne. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami zakwalifikował jedno z nich, na drugim piętrze, do remontu. Kiedy wkroczyły tam pracownicy z ekipy budowlanej, mogli poczuć się jak po podróży wehikułem czasu - tu było tak, jakby nikogo tu nie było przez 75 lat.

Jak opisują pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, mieszkanie przetrwało do naszych czasów niemal w niezmienionej formie. "Wnętrze to gotowa filmowa scenografia do filmu z lat 30" - zauważają z zachwytem.