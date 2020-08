Warszawa. Koniec drugiego etapu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Dokładnie 18660 młodzieży potwierdziło przyjęcie do konkretnej placówki oświatowe. Uczniowie mieli czas na dostarczenie dokumentów pomiędzy 13 a 18 sierpnia. Wśród osób, które do szkół się dostały jest 413 laureatów różnych konkursów.

"38,3 proc. przyjętych pochodzi spoza Warszawy. Do szkół przyjęto 17 853 kandydatów. W tym 12 511 do liceów, 4771 do techników i 571 do branżowych szkół I stopnia. 1740 absolwentów nie potwierdziło woli przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani" – podał Tomasz Kunert zastępca rzecznika prasowego w Urzędzie Miasta.