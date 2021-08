Warszawa. Koniec przebudowy układu drogowego. Na Bemowie i Woli zmiany w ruchu

Warszawa. Otwarta wschodnia jezdnia ul. Powstańców Śląskich

Wykonawca bemowskiego odcinka II linii metra kończy już przebudowę układu drogowego w pobliżu ratusza Bemowa. W piątek, 27 sierpnia, ok. godz. 22.00 otworzy wschodnią jezdnię ul. Powstańców Śląskich przy skrzyżowaniu z Górczewską. Kierowcy jadący od ul. Połczyńskiej w stronę ul. Górczewskiej będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu: do skrętu w lewo, jazdy prosto i skrętu w prawo. Za skrzyżowaniem z ul. Górczewską dostępne będą dwa pasy ruchu oraz wydzielony lewoskręt do skrętu w stronę ul. Bolkowskiej – poinformował stołeczny ratusz.