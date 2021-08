Warszawa. Rondo Dmowskiego się robi. Jeszcze trochę zamieszania na Marszałkowskiej

Wokół ronda powstaną właśnie cztery przejścia dla pieszych z azylami między jezdniami. Wszystkie prowadzić będą na przedłużone i poszerzone przystanki tramwajowe, które ucieszą z kolei pasażerów tramwajów, a najbardziej tych, którzy mają problemy w poruszaniu się. Nie będzie już potrzeby schodzenia do podziemia. To wiele uprości. Jeśli ktoś zechce przejść się podziemnym pasażem, będzie mógł to nadal zrobić. Handlowcy nie stracą - zapotrzebowanie na kawę, kanapki i inne atrakcje punktów handlowych nie zmaleje.