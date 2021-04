Warszawa. Tu zajdzie zmiana. Rondo Dmowskiego do przebudowy

To będzie pożądana metamorfoza. Poprawi życie pieszych, zadowoli rowerzystów, zlikwiduje bariery, jakie pokonywać muszą osoby z ograniczeniami w poruszaniu się. Przebudowę ronda zaakceptowali radni w marcu, teraz miasto ogłasza przetarg na prace.

O szczegółach planu opowiedział w środę wiceprezydent Michał Olszewski. Obiecał, że nowe naziemne przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, sygnalizacja i wygodniejsze przystanki tramwajowe powinny być gotowe jeszcze w 2021 roku.

- To jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy. Chcemy, aby prace zakończyły się jeszcze w tym roku. To jakościowa zmiana, rondo Dmowskiego stanie się miejscem dostępnym. Osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, opiekunowie z maluchami w wózkach wygodnie i bezpiecznie przedostaną się na drugą stronę jezdni, a pasażerowie nie będą musieli schodzić do podziemi, by wydostać się z przystanku tramwajowego - powiedział wiceprezydent.

Na przełomie kwietnia i maja rozstrzygnie się, kto zajmie się tym ważnym zadaniem. Do wykonawcy będzie należało między innymi wybudowanie czterech przejść dla pieszych. Pierwsze z nich powstanie na ulicy Marszałkowskiej po północnej stronie, przy ul. Widok. Tu powstanie też przejazd rowerowy i odcinek drogi rowerowej do ul. Widok, a z drugiej strony rowerowe połączenie do ul. Poznańskiej.

Kolejne przejście dla pieszych przetnie Aleje Jerozolimskie po zachodniej stronie, na wysokości ul. Poznańskiej. Tu również będzie przejazd rowerowy prowadzący w ul. Poznańską, tak samo jak na następnym przejściu przez ulicę Marszałkowską po południowej stronie, na wysokości ul. Nowogrodzkiej. Czwarte przejście prowadzić ma przez Aleje Jerozolimskie po wschodniej stronie, na wysokości ul. Parkingowej.

Każdym z przejść, uzbrojonych w azyle dla pieszych, przejść będzie można bezpiecznie do zmienionych przystanków tramwajowych. Zostaną one poszerzone i wydłużone. Będą mogły stanąć na nich jednocześnie, zapraszając pasażerów do wnętrza, dwa tramwaje. Wsiadać będziemy z wygodnego podwyższenia, a sygnalizacja świetlna na zebrach będzie podłączona do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Przejście przez pasy na zielonym świetle nie będzie musiało być więc nerwowe i pospieszne.

Naziemne przejście nie zagrozi bytom sklepikarzy z podziemi - korytarze pod rondem pozostaną i nadal prowadzić będą do stacji Metro Centrum. Zniknie jednak zatłoczenie i rzeka ludzi, więc z pewnością stanie się tu spokojniej.

Wszystkie zmiany, jakie czekają użytkowników dróg na nowym, przebudowanym rondzie, mają przynieść korzyści. - To duża i skomplikowana przebudowa, która rozwiąże szereg problemów, jakie mieli dotychczas warszawiacy w centrum stolicy. Przystanki tramwajowe staną się dostępne dla osób mających trudności w poruszaniu się, ułatwimy przesiadkę z pociągu (ze stacji PKP Śródmieście) na tramwaj. Zmiany pozwolą też na przekroczenie jezdni w ciągu ul. Widok czy ul. Nowogrodzkiej i umożliwią rowerzystom bezpieczny przejazd przez centrum Warszawy - dodaje wiceprezydent.

Warszawa. Zmiany na rondzie Dmowskiego

Warszawa. Rondo Dmowskiego. Będzie też zielona rewolucja

Ale, co niezwykle istotne, zmianom tym towarzyszyć będzie prawdziwa zielona rewolucja na rondzie Dmowskiego. Posadzone tu będą dziesiątki tysięcy nowych roślin. Pojawią się platany, dęby i lipy, również na wyspie ronda i na wysepkach przy przystankach tramwajowych. 58 drzew zostanie posadzonych w gruncie, w specjalnych skrzyniach pozwalających na ich łatwe przesadzenie, gdy za kilka lat rozpocznie się przebudowa linii średnicowej, ale będą też krzewy, byliny i trawy.

Zmiany w rejonie ronda Dmowskiego to jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy, zapowiedzianego przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Program obejmuje także przebudowę tzw. placu Pięciu Rogów i wspomnianej zachodniej strony ul. Marszałkowskiej w rejonie pl. Defilad.

Prace na rondzie pochłoną około 12 milionów złotych i mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Pierwsze roboty ruszą jeszcze tego lata, kiedy w przetargu wybrany zostanie wykonawca.

