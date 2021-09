Warszawa. Konkurs na nazwę dla 123 nowych tramwajów

Warszawa. Nowe tramwaje

Pierwsze dwa nowe tramwaje dotarły do Warszawy pod koniec czerwca i uzyskały już homologację. Dzięki nowym pojazdom mieszkańcy stolicy będą mogli częściej podróżować niskopodłogowymi, wygodnymi, klimatyzowanymi wagonami. Docenią je w szczególności pasażerowie z niepełnosprawnościami, opiekunowie z dziećmi w wózkach, a także seniorzy. Co więcej, niskoemisyjne z założenia pojazdy, będą jeszcze bardziej przyjazne środowisku, dzięki temu, że podczas hamowania tramwaje będą zwracały energię do sieci. Nowe tramwaje będą też wyjątkowo ciche. Zostały one bowiem zaprojektowane specjalnie z myślą o zielonej i przyjaznej mieszkańcom, a także środowisku, Warszawie.