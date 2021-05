Stare Babice. Korupcyjna propozycja. Jechał nietrzeźwy, chciał przekupić policjantów

Warszawa. Korupcyjna propozycja. Jechał nietrzeźwy, chciał skorumpować policjantów

Zatrzymanie zaskoczyło go, ale nie zgasiło jego pomysłowości. Złożył więc policjantom propozycję, jego zdaniem nie do odrzucenia: obiecał przekazanie na miejscu kwoty 7 tysięcy złotych, jeśli tylko policjanci zgodzą się przymknąć na sprawę oko i pozwolą mu spokojnie wrócić do domu, a o całej przykrej sprawie natychmiast zapomną.