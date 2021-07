Warszawa. Lato w pełni. Przy Wale Miedzeszyńskim otwarto odkryty basen

Basen czynny jest codziennie od 10 do 18.30. Bilet normalny kosztuje 30 złotych, ulgowy 18 złotych. Możliwe będzie skorzystanie także z biletów rodzinnych, których ceny plasują się pomiędzy 40 a 60 zł w zależności od ilości osób, przy czym dzieci do lat 4 uzyskują darmowe wejście. Bilety są całodniowe, obowiązują przez 8 godzin. Można je kupić na miejscu lub poprzez aplikację Going.