Warszawa. Lokatorzy powrócili do zmodernizowanej kamienicy na Pradze - Północ

Jedną z osób, która otrzymała klucze był Robert Kornatowski, który mieszkał w kamienicy przed remontem. – Jestem zadowolony, bo wracam do siebie. Wcześniej w budynku były drewniane schody i stropy, słuchać było każdy krok sąsiada. Do toalety musieliśmy wychodzić na zewnątrz. Teraz kamienica zmieniła się nie do poznania, jest o wiele wyższy komfort. Można podłączyć się do kablówki, internetu. Jest nawet winda dla niepełnosprawnych – tym faktem jestem najbardziej zaskoczony – mówił pan Robert.