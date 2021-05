Warszawa. Oświadczenia majątkowe Rafała Trzaskowskiego i jego zastępców

Zasobniejsze w 2020 roku było konto Roberta Soszyńskiego, któremu podlegają Biuro Infrastruktury, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, dział Geodezji i Katastru oraz Spraw Dekretowych. Jego wpływy z budżetu ratuszowego to 297 tys. zł. Do tego doszło jeszcze wynagrodzenie za obowiązki członka rady nadzorczej Kolei Mazowieckich (53 tys. zł) i 31 tys. zł wpływu za wynajmowanie mieszkania. Razem to 381 tys. zł - tyle, co wiceprezydent Kaznowska.