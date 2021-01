Warszawa. Magazyn, który zdobi las. Zaprojektowany z szacunkiem do otoczenia

W nowym obiekcie, dobudowanym do istniejącego już w tym miejscu od kilku lat składu, znajdą swoje miejsce książki, rzeźby, meble, obrazy i kolekcje medalierstwa, które nie mieszczą się już w siedzibie na Rynku Starego Miasta. To będzie też ciekawa alternatywa na przeniesienie ekspozycji na czas remontu głównej placówki. To będzie również miejsce na pracownie konserwacji zbiorów muzealnych.