Warszawa. Małżonka ostatniego prezydenta nie żyje. Spocznie w stolicy

Trafiła wraz z matką do Ugandy, do obozu polskich uchodźców w osadzie Koja, prowadzonym przez Koronę Brytyjską. Gdy trafiła stamtąd do Londynu, poznała Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta II Rzeczpospolitej na Uchodźstwie, za którego wyszła w 1952 roku.