Warszawa. "Usłyszmy krzyk afgańskich sióstr". Demonstracja solidarności

To kolejna polska demonstracja podejmowana w geście solidarności z Afgańczykami po tym, jak w zeszłą niedzielę w stolicy kraju, w Kabulu, doszło do przejęcia władzy przez talibów, co zapoczątkowało wielki exodus z tysięcy mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy współpracowali we stacjonującymi w Afganistanie przez ostatnie dwie dekady wojsk. Podobne wystąpienie odbyły się przed kancelarią premiera w piątek.