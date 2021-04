Warszawa. Mandaty i pouczenia za łamanie obostrzeń. Policja skontrolowała restauracje i siłownie

- W związku z łamaniem obostrzeń przez ostatnią dobę (sobota) ukarano 343 osoby mandatem karnym, pouczono 450 i skierowano 48 wniosków do sądów - powiedziała w niedzielę wieczorem Monika Nawrot z Komendy Stołecznej Policji. Dane dotyczą Warszawy oraz powiatów wokół stolicy.

W jednej z restauracji na Podwalu funkcjonariusze podczas kontroli stwierdzili, że mimo obostrzeń w tym miejscu sprzedawane jest jedzenie i alkohol dla klientów na miejscu. To skończyło się wnioskiem o ukaranie do sądu.

Tego dnia odbyła się również kontrola siłowni przy ul. Wolskiej . - Do siłowni weszli i przeprowadzili kontrolę pracownicy sanepidu. Tam również po przeprowadzonej funkcjonariusze sporządzili wniosek o ukaranie do sądu - poinformowała dyżurna.

W Polsce w niedzielę prawie 3,8 tys. mandatów za brak maseczki

Za nieprzestrzeganie tego nakazu policjanci od początku działań nałożyli ponad 406 tys. mandatów, skierowali ponad 58 tys. wniosków o ukaranie do sądu, a 257 tys. osób pouczyli. Tylko w niedzielę, jak zaznaczył insp. Ciarka, nałożyli 3790 mandatów, skierowali 442 wnioski o ukaranie do sądu i pouczyli 2665 osób.

- Codziennie do zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 kierujemy ok. 20 tys. policjantów - podał rzecznik KGP. - Niezależnie od tych działań cały czas wykonujemy swoje obowiązki, na które składa się między innymi codziennie ok. 16 tys. interwencji i 15 tys. kontroli uczestników ruchu drogowego - dodał.