Warszawa. Mecz na PGE Narodowym. Zmiany w ruchu

Warszawa. Bezpłatne przejazdy

Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1 strefy biletowej ZTM oraz do bezpłatnego korzystania z parkingów Parkuj i Jedź, od 2 września od godz. 6.00, do 3 września do godz. 1.00. W dniu meczu nie będzie funkcjonował parking P+R Warszawa Stadion.