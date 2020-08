Warszawa. Miasto proponuje darmowe taksówki dla powstańców

Jak poinformował Urząd Miasta, bezpłatne taksówki dla powstańców uruchomione zostały w listopadzie 2018 roku. Wówczas miasto proponowało cztery przejazdy miesięcznie, aktualnie limit ten wzrósł do aż dziesięciu kursów miesięcznie. Chodzi tutaj o bezpłatne przejazdy w obrębie Warszawy, jak również maksymalnie do 30 kilometrów poza miasto w jedną stronę.

"Łącznie zostało wydanych ponad 1,8 tys. kart, które trafiły zarówno do powstańców mieszkających w Warszawie, jak w Polsce i na świecie. Karty były wysyłane do wszystkich powstańców, którzy są zarejestrowani w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego. Od listopada 2018 roku do listopada 2019 roku na realizację usługi zaplanowano 1 mln zł z budżetu miasta, a z przejazdów taksówkami skorzystało 659 powstańców, którzy przejechali łącznie 170 tys. km. Taką samą kwotę, tj. 1 mln zł, zaplanowano na okres od grudnia 2019 roku do listopada 2020 roku" – informuje Karolina Gałecka ze stołecznego ratusza.