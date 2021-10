Warszawa. Mobbing w stołecznym ratuszu. Wielkość biustu matki karmiącej

Warszawa. Skargi na mobbing w stołecznym ratuszu. Wielkość biustu matki karmiącej

"Zostałyśmy zaproszone wraz z bezpośrednim przełożonym do gabinetu w celu wyjaśnienia harmonogramu naszej pracy związanego z karmieniem naszych dzieci. Wyjaśnienie to polegało na ocenie - w obecności kilkunastu osób, w tym dyrekcji oraz przełożonych płci męskiej - naszych wymiarów biustu, gdzie jedna z nas usłyszała ironiczną uwagę" - opisują w mejlu pracownice centrum. I skarżą się, że jedna z pań usłyszała komentarz, że to niemożliwe, by kobieta z tak małymi piersiami karmiła dziecko.