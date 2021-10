Warszawa. Śmierć na rowerze i hulajnodze. Niebezpieczne ulice w stolicy

Niepokojąco rośnie liczba wypadków z udziałem rowerzystów i kierujących hulajnogami. Kierujący hulajnogami i rowerzyści to grupa użytkowników dróg, którzy coraz częściej są uczestnikami incydentów drogowych. Policja podaje, że od początku roku do końca wakacji doszło do ponad 600 wypadków i kolizji.