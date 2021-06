Warszawa. Na Lotnisku w Modlinie ruch pasażerski rośnie z miesiąca na miesiąc

Z podwarszawskiego lotniska pasażerowie mogą polecieć do 18 krajów europejskich i dwóch azjatyckich. Według portu największą popularnością cieszy się Wielka Brytania, a także Ukraina, Francja oraz Belgia. W sezonie wakacyjnym podróżni mogą także polecieć do typowo wakacyjnych miejsc, które znajdują się m.in. w Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Portugalii, we Włoszech czy na Cyprze.