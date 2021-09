Warszawa. Na Nowolipkach budynki mogą powstać w odległości czterech metrów od siebie

11-piętrowy budynek, który stoi na rogu Dzielnej i Belottiego przylega do niedużego, zielonego skweru. Na części tego terenu firma Tynbkbud-1 chce zbudować kolejny blok o kształcie litery T. Ramię będzie sięgać niemal do okien sąsiadów. Jak poinformował TVN Warszawa, mieszkańcy przygotowali wizualizację tego, co się stanie jeśli ten plan wejdzie w życie.