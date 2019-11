Warszawa na święta. Rozpalenie iluminacji i wyjątkowe wydarzenie

Warszawa przygotowuje się na święta. Na 7 grudnia zaplanowano rozpalenie świątecznej iluminacji, a także wyjątkowe wydarzenie. Lubicie piosenkę "Last Christmas"? Jeżeli tak, mamy dla was ciekawą propozycję.

Warszawska iluminacja wystartuje już 7 grudnia (iStock.com)

Już 7 grudnia Stare Miasto, Krakowski Przedmieście oraz Nowy Świat rozświetlą miliony lampek.Świąteczna iluminacja w Warszawie zapłonie po zmroku, czyli ok. godziny 15:30. Na Facebooku można śledzić specjalne wydarzenie. To właśnie tam organizatorzy informują o postępach w pracy.

W dniu włączenia świątecznej iluminacji warto odwiedzić również Multimedialny Park Fontann. Zachwyceni będą szczególnie najmłodsi, na których w swoich saniach będzie czekał Święty Mikołaj.

Warszawska iluminacja i "Last Christmas"

Miłośnicy ponadczasowego przeboju zespołu Wham! 7 grudnia powinni wybrać się na Krakowskie Przedmieście. Pod Hotelem Bristol o godzinie 17 będzie można wspólnie odśpiewać "Last Christmas".

"Moment odpalenia świątecznych światełek w Warszawie to idealny czas na to, by zamanifestować swoją miłość do najbardziej świątecznej piosenki popkultury! Tym bardziej, że obchodzi ona w tym roku swoje 35. urodziny" – czytamy na stronie wydarzenia na Facebooku.

Wspólne śpiewanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W środę przed południem udział w wydarzeniu zadeklarowało ponad 200 osób, a kolejne 1000 jest nim zainteresowanych.

Prawie każdy miłośnik Bożego Narodzenia zna słowa "Last Christmas" na pamięć. Jednak dla pewności poniżej umieszczamy tekst piosenki wraz z podkładem muzycznym.

