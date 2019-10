Warszawa na weekend. Sprawdź, co miasto przygotowało na sobotę i niedzielę

Władze Warszawy zapowiadają wielkie świętowanie w najbliższy weekend. Z oferty wielu instytucji kultury i ośrodków sportowych będzie można skorzystać bezkonieczności kupowania biletu.

Rafał Trzaskowski zapowiedział wielkie świętowanie w stolicy już w ten weekend. To nagroda dla warszawianek i warszawiaków za wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych .

Przypomnijmy, że w Warszawie padł rekord frekwencji w skali całego kraju. Do urn poszło ponad 77 proc. mieszkańców.

Przed wyborami parlamentarnymi Warszawa razem z innymi samorządami przystąpiła do akcji #IdziemyNaRekord60procent. Miało to zmobilizować wyborców do udziału w głosowaniu. Za inicjatywę odpowiada organizacja pozarządowa Akcja Demokracja.