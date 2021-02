Warszawa. Nagrywał smartfonem kobietę w przebieralni. W mieszkaniu miał marihuanę

Policjanci z Mokotowa zatrzymali 34-latka, który wkradł się do przebieralni w parku wodnym. Do kabiny, gdzie przebierała się 21-letnia kobieta, wsunął smartfona i zaczął ją nagrywać. Pokrzywdzona zauważyła telefon i dłoń mężczyzny, kiedy go zabierał. Kobieta podniosła alarm i wezwała policjantów.

Warszawa. Mężczyzna został aresztowany za nagrywanie i posiadanie narkotyków Źródło: Policja , Fot: Policja