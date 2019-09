Warszawa. Napad na taksówkarza na Targówku. Areszt dla 36-latka

Sąd zastosował dwa miesiące aresztu wobec mężczyzny, który jest podejrzany o napad na warszawskiego taksówkarza. 36-latek groził kierowcy przedmiotem przypominającym broń i zażądał pieniędzy. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę po południu w rejonie ul. Św. Wincentego na Targówku. Warszawski kierowca taksówki został zaatakowany przez pasażera. Napastnik przystawił taksówkarzowi przedmiot przypominający broń. Groził poszkodowanemu pozbawieniem życia i zażądał od niego pieniędzy.

W momencie zatrzymania policjanci zabezpieczyli od 36-latka pistolet pneumatyczny. Napastnik został doprowadzony do prokuratury. Został przesłuchany i usłyszał zarzut usiłowania dokonania rozboju i kradzieży mienia należącego do warszawskiego taksówkarza. Sąd zastosował wobec podejrzanego 2-miesięczny areszt. Mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.