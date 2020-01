Warszawa. Napadli na wolontariusza i ukradli datki na WOŚP. Dwie osoby są w areszcie

Policja w Warszawie zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy ukradli puszki WOŚP i napadli na wolontariusza. Obydwaj trafili do aresztu.

Najpierw, w jednym z lokali gastronomicznych na Targówku podawali się za pracowników ochrony i podstępem zabrali puszkę z serduszkiem i datkami Wielkiej Orkiestry. W tym punkcie kwestował jeden z pracowników, a przestępcy mieli rzekomo odebrać puszkę i zawieźć ją do sztabu WOŚP.

Kilka godzin później ci sami mężczyźni napadli na 14-letniego wolontariusza Orkiestry. Do zdarzenia doszło wieczorem na skrzyżowaniu ulicy Tamka i Kruczkowskiego. Do kwestującego chłopca podszedł mężczyzna. Na początku wydawało się, że chciał wrzucić pieniądze do puszki. Ale po chwili napastnik wyrwał chłopcu puszkę z ręki i zaczął uciekać.