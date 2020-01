Finał WOŚP w Warszawie. Bieg "Policz się z cukrzycą" i liczne koncerty już 12 stycznia 2020

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w już w najbliższą niedzielę. Będzie to 28. finał największej orkiestry świata. W tym roku Warszawa będzie grać przez cały weekend. Sprawdźcie, co czeka was 11 i 12 stycznia.

Finał WOŚP 2020 w niedzielę 12 stycznia br. (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)

Finał WOŚP od kilkunastu lat nierozerwalnie łączy się z imprezą biegową. Jej hasło to "Policz się z cukrzycą". Miłośnicy tej formy ruchu wspierają grę Wielkiej Orkiestry w kilkuset miastach całej Polski.

Warszawa już po raz 14. zaprasza do wspólnego biegania w ramach imprezy "Policz się z cukrzycą". Trasa liczy 5 km, a na starcie stanie 5 tysięcy biegaczy.

Finał WOŚP. Bieg "Policz się z cukrzycą" na ulicach Warszawy

Bieg "Policz się z cukrzycą" odbędzie się w stolicy już w najbliższą sobotę 11 stycznia. W tym roku na biegaczy czeka nowa trasa. Uczestnicy sobotniej imprezy będą musieli pokonać ulice: Krakowskie Przedmieście, Świętokrzyską, pl. Powstańców Warszawy, ul. Jasną, Mazowiecką i pl. marsz. J. Piłsudskiego.

W związku z tym od piątku, 10 stycznia, od godz. 23.00 do poniedziałku, 13 stycznia, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Senatorska na odcinku od ul. Wierzbowej do Moliera. Trasa, którą będą musieli pokonać uczestnicy imprezy będzie wyłączona z ruchu w godz. 11.00-14.00.

Szczegóły można znaleźć na stronie warszawskiego ratusza. Z kolei ZTM w Warszawie podaje, że na czas biegu zmienią się trasy kilkunastu autobusowych. Dotyczy to linii nr: 102, 105, 107, 111, 116, 180, 222, 503, 518, które pojadą objazdem przez Al. Jerozolimskie i ul. Marszałkowską.

Linie 128 oraz 178 będą kursowały ulicą Marszałkowską do pl. Bankowego. Autobusy linii 128 w kierunku Szczęśliwic zostaną skierowane ulicami Bielańską, Wierzbową, pl. marsz. J. Piłsudskiego, Królewską do ul. Marszałkowskiej. Autobusy linii 175 w kierunku pl. marsz. J. Piłsudskiego pojadą Marszałkowską, Senatorską i Wierzbową, natomiast w drodze powrotnej – Wierzbową, Królewską i Marszałkowską.

Zakończenie rejestracji na bieg miało miejsce 3 stycznia 2020 roku. Minimalny datek wynosił 40 złotych. WOŚP przeznaczy zebrane w ten sposób pieniądze na zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Źródło: WOŚP

