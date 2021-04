Warszawa. Narkotyki w paczce z Hiszpanii. 50-latek za odbiór dostał alkohol i papierosy

Stołeczni policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową zatrzymali mężczyznę, który wysyłał z Hiszpanii do Polski paczki z narkotykami. Przesyłka była zaadresowana do 50-letniego mieszkańca stolicy, który w zamian "usługę" dostawał alkohol i papierosy. W sprawie został zatrzymany 29-letni mieszkaniec podwarszawskich Ząbek.

Share

Warszawa. Narkotyki z paczce z Hiszpanii. 50-latek za odbiór przesyłki dostał alkohol i papierosy Źródło: Policja