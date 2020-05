Warszawa. Nieśli list Kantora, zapłacą mandaty

Wybory 2020. Protesty niemożliwe z powodu pandemii

Młodzi happenerzy nie mają środków, by z własnej kieszeni zapłacić te drastyczne kary. A mają na to tylko tydzień, inaczej wkroczy komornik. Stąd pospolite ruszenie i apel o zrzucanie się na tę absurdalną karę.

- Nie może tak być, by praca artystów była represjonowana pod byle pretekstem. Do tego opłaty mają wnieść osoby pozbawione pracy i szczególnie dotknięte zawodowymi reperkusjami izolacji - denerwują się organizatorzy zbiórki pieniędzy w internecie.

Akcja była powtórzeniem klasycznego działania Tadeusza Kantora z 1967 roku. Młodzi artyści, wykorzystując historyczny wątek, odtworzyli pracę „List” w skali 1:1. Zrobili to, by zaprotestować przeciwko narzucaniu społeczeństwu wyborów korespondencyjnych. Tego dnia, 6 maja, na cztery dni przed właściwym terminem, trwała w Sejmie dyskusja na temat bezpieczeństwa głosowania korespondencyjnego.

Dodają też, że artyści i artystki nosiły maseczki. Obrońcy zaznaczają, że od kar można się odwołać, jednak taki proces może zabrać nawet rok, a kary trzeba zapłacić teraz. - Artyści powinni mieć wolność twórczą, obywatele zaś prawo do obywatelskiej kontroli władzy – co zapewnia nam wszystkim konstytucja. Wysokość kary ma charakter mrożący, jej celem jest zniechęcenie innych do podobnych działań. Zrzucamy się, ponieważ nie możemy na to pozwolić - czytamy na str onie zbiórki.