"Gruntujemy cnoty niewieście". Protest przed MEN przeciwko Czarnkowi

- Rodzice nie są świadomi, jakie zmiany szykuje resort oświaty dla ich dzieci, bo inaczej stanęliby tu tłumnie, ogromną rzeszą. Oprócz tego, że jestem nauczycielką, jestem też mamą i jestem przerażona. I będę pisać do ministra codziennie, jak robię to od ponad miesiąca, od kiedy powiedział, że trzeba dzielić nauczycieli na chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Reprezentując tych drugich mam mu wiele do powiedzenia, ale on nie chce mnie słuchać. I nie chce do mnie wyjść - powiedziała nam Beata Molik, polonistka i matka.