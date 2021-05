Warszawa. Nowa kampania reklamowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tematem opłaty za śmieci w stolicy

- Przede wszystkim kampania, która kosztowała prawie milion złotych Rafała Trzaskowskiego to była dezinformacja, wprowadzanie mieszkańców w błąd. My w celach edukacyjnych oraz rzetelnego informowania przedstawiamy przyczyny podwyżek w Warszawie. To są te przyczyny, które wskazywał też obecny sekretarz miasta, były prezes MPO i były minister skarbu w rządach Donalda Tuska Włodzimierz Karpiński. Takie informacje znajdą się na nośnikach. Oprócz tego pojawią się oczywiście standardowe materiały edukacyjne, które są elementem naszej kampanii. W sposób rzetelny informujemy mieszkańców. To jest nasz obowiązek - skomentował Jacek Ozdoba.