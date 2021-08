Warszawa. Nowe tramwaje mają już homologację. Są bardzo ciche

Warszawa. Bardzo cichy tramwaj

W trakcie badań homologacyjnych zmierzono także poziom dźwięków wydawanych przez nowe tramwaje. Okazało się że są one najcichsze w Polsce. Natężenie dźwięku w dotychczas eksploatowanych wagonach wynosiło 77 decybeli. Tymczasem natężenie dźwięku zmierzone w nowych tramwajach wyniosło nieco ponad 74 decybeli. Jest to poziom dźwięku wydawany przez duży, nieco głośniejszy odkurzacz. Różnica trzech decybeli jest bardzo odczuwalna, co wynika ze specyfiki pomiaru natężenia dźwięku. W całej Europie jest bardzo niewiele cichszych tramwajów.