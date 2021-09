Warszawa. O zdrowie maluchów. Nowoczesny ambulans dla noworodków

Taki ambulans sanitarny do transportu noworodków i wcześniaków, czyli karetka "N", jest na dwukrotnie droższy od podobnej karetki, która służy do przewozu dorosłych pacjentów i ma podstawowe wyposażenie dostosowane do różnych sytuacji. Zakup, który we wtorek został zaprezentowany mediom, kosztował ponad milion złotych. Specjalistyczne auto zostało przekazane do stołecznej stacji pogotowia "Meditrans".