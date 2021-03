Warszawa. Ochocianie: ewentualne dociągnięcie III linii metra na Ochotę ok. 2040 r.

Po informacji o podjęciu przed prezydenta Rafała Trzaskowskiego decyzji o rozpoczęciu budowy III linii metra Lokalny Ruch Społeczny Ochocianie Sąsiedzi we wpisie na Facebooku zwrócił uwagę, że - choć metro jest niewątpliwie potrzebne - to ewentualne dociągnięcie III jego linii na Ochotę ma się odbyć dopiero w trzecim etapie realizacji tej inwestycji, "zapewne bliżej 2040 roku".

We wpisie zaznaczono, że Warszawie "na już" potrzebne są szybkie połączenia międzydzielnicowe, jednak ratusz "o kolejne lata przesuwa (lub wręcz odkłada na półkę) takie przygotowywane inwestycje, jak: Tramwaj do Wilanowa (z Woli, przez Ochotę i Mokotów, miał być gotowy do 2022 r.), Tramwaj na Gocław oraz Tramwajem na Zieloną Białołękę albo rozważane od dawna połączenie pętli tramwajowej na Żeraniu z liniami na Tarchominie i Nowodworach". Ochocianie zwracają uwagę, że stosunkowo tanim kosztem - 10 razy mniejszym za 1 km niż budowa metra - mogłyby one lepiej "zszyć" komunikacyjnie obrzeża Warszawy z centrum.