Warszawa. Podczas przebudowy placu Pięciu Rogów odkryto stary bruk

Na początku marca prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił rozpoczęcie przebudowy pl. Pięciu Rogów u zbiegu ulic Brackiej, Chmielnej, Kruczej, Zgoda i Szpitalnej. Przebudowa tego miejsca to kolejne działania w ramach zaprezentowanego na początku jego kadencji projektu Nowe Centrum Warszawy. Jak informował Trzaskowski, pl. Pięciu Rogów zmieni swoje oblicze już na jesieni. Nowa przestrzeń - w założeniu władz miasta - ma być przyjazna dla wszystkich mieszkańców stolicy, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych oraz dla rowerzystów.

W ramach zmian w ciągu ul. Kruczej i Szpitalnej przejazd zachowany zostanie tylko dla autobusów i rowerów. - Ulica Zgoda zostanie wyłączona z ruchu, poza dojazdem do posesji i ul. Chmielnej, a sam plac i prowadzące do niego dojazdy oznakowane zostaną jako „strefa zamieszkania”, co daje pierwszeństwo pieszym - wyjaśniał wtedy dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. U zbiegu Kruczej i Widok wytyczone zostaną dodatkowe przejścia dla pieszych. Przejścia u zbiegu Złotej, Jasnej i Zgody mają stać się bezpieczniejsze dzięki ograniczeniu ruchu i przebudowie ulicy.