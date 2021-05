Warszawa. Ogródki na pasie jezdni na pl. Zbawiciela. Znamy datę

Rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk pytana, czy znany już jest termin, gdy ogródki znów zajmą jezdnię zastrzegła, że nie jest on ostateczny. - Taki termin, który zakładamy, to jest weekend na początku czerwca z Bożym Ciałem - wyjaśniła Beuth-Lutyk. Przypada on 3-6 czerwca. Trwają też inne działania związane ze zmianą organizacji ruchu na placu.