Warszawa. Opowieść o specjaliście od "taśmocięcia". Biografia eksperymentatora

"Gdy powstawały Kampinoski Park Narodowy... on współtworzył pierwszą polsko-enerdowską superprodukcję science-fiction. Kiedy do kin wchodziła "Hydrozagadka", on był już na etapie minimal techno, a w czasie Okrągłego Stołu wyprodukował pionierski utwór dub techno na zamówienie rządu francuskiego. Dziś jego niezwykła historia potrzebuje Twojego wsparcia, aby nie popaść w zapomnienie - piszą organizatorzy zbiórki.