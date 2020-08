O tym tajemniczym zjawisku na Mazurach - opuszczonym przez ludzi bajecznym miejscu, działacze Miasto Jest Nasze dowiedzieli się kilka miesięcy temu. - Cisza, las, czyste jezioro, plaża, pomost, 33 drewniane domki wczasowe, stuletnia mazurska chata, hotelik ze stołówką. To wszystko w odnalezionym przez nas tajemniczym ośrodku wypoczynkowym należącym do Warszawy - powiadomili. - A wszystko stoi puste od 15 lat. Mieszkają tu jedynie dwaj ochroniarze.

Beniamin Łuczyński, rzecznik prasowy Miasto Jest Nasze, opowiedział Wawalove, jakie były losy tego cennego miejsca. Należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Warszawa-Wola. W 2006 roku stał się własnością dzielnicy Warszawa-Wola, a dokładniej - Domu Kultury „Działdowska” należącego do dzielnicy.

Warszawa. Ośrodek Wypoczynkowy w Kobylosze. Miasto nie zapomniało, tylko nie jest potrzebny

Teraz właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, a stan niebytu trwa. Miasto Jest Nasze chce to przerwać - Najbardziej chodzi nam o nagłośnienie sprawy, żeby nie doszło do przekazania w ręce prywatne. Chcemy zebrać pieniądze na remont, to nie będą wielkie koszty, ośrodek jest w dobrym stanie, choć nie był używany. Można tu zorganizować wczasy dla seniorów i młodzieży ze świetlic socjalnych czy też urzędników z rodzinami, których niekoniecznie musi być stać na wakacje za granicą. Niech to piękne i naturalne miejsce na Mazurach służy mieszkańcom Warszawy. Niech nie stoi opuszczone - mówił nam Beniamin Łuczyński.