Warszawa otworzy przedszkola i żłobki? Jest wstępna data

Warszawa. Żłobki i przedszkola wrócą w maju

Sytuacja uległa jednak zmianie. Redakcja Dziejesię WP dotarła do pisma, które otrzymali rodzice dzieci z jednego z warszawskich żłobków. Wynika z niego, że do przedszkola oraz żłobki w Warszawie wznowią działalność już 18 maja.

Warszawa. Żłobek i przedszkole nie dla każdego

"Szanowni Państwo, w związku z otrzymaną właśnie wiadomością o planowanym wznowieniu, od 18 maja br., pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , przesyłam przygotowaną przez Biuro Edukacji ankietę skierowaną do rodziców" - czytamy w treści wiadomości wysłanej do naszych czytelników.

Do maila z informacją dołączona była także ankieta. Można tam znaleźć pytanie o to, czy rodzice decydują się na skorzystanie z możliwości wysłania dziecka do przedszkola, ale też prośba o szczegółowe informacje. Mają one pomóc przy selekcji dzieci w przypadku większej liczby chętnych, niż pozwala na to reżim sanitarny.