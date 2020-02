Warszawa. Pacjent z tętniakiem zmarł w Szpitalu Czerniakowskim. "Spędził na SOR-ze 18 godzin bez sensu"

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. pacjenta, który zmarł w Szpitalu Czerniakowskim. Według rodziny zmarłego, lekarze nie zajęli się odpowiednio 71-letnim mężczyzną. Z kolei władze szpitala nie dostrzegają błędów w pracy lekarzy.

- Poinformowano nas, że w tej placówce nie ma chirurga naczyniowego i trzeba będzie go przewieźć do innego szpitala z tą specjalizacją. Jacek zgodził się. Mimo to nie został przewieziony. Pani chirurg, która nas przejęła po interniście, powiedziała, że trzeba wykonać tomografię z kontrastem. Badanie było wykonane około godziny 14.30. Co ciekawe, powiedziano nam, że na opis będziemy czekać kilka godzin, bo nie ma lekarza radiologa, który opisuje badania - opowiada pan Krzysztof.