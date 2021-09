Warszawa. Pandemia mocno uderzyła w stołeczną turystykę. Odnotowano straty

Od stycznia do grudnia ubiegłego roku do Warszawy przyjechało 3,3 miliona turystów. To o 6,8 mln mniej niż w 2019 roku. Jak napisano w raporcie, "największy spadek – bo aż 75-procentowy - dotyczył turystów zagranicznych". Odbyli oni zaledwie 700 tysięcy podróży do Warszawy. Krajowy ruch turystyczny zmniejszył się o 64 procent: z 7,3 do 2,6 mln przyjazdów.