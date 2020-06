Warszawa. ”Parapetówka” kolektywów na Emilii Plater

Stołeczną inicjatywę, urządzającą nowe gniazdo w wyjątkowej modernistycznej architekturze, która cudem przetrwała przez te wszystkie lata szturm nowych czasów, tworzą trzy kolektywy - Komuna Warszawa, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru oraz Sztuka Nowa. Wszystkie dosłownie uciekły przed nieszczęściem - budynek, w którym działały do niedawna, na Pradze przy Lubelskiej 30/32, groził zawaleniem.

Nowi lokatorzy szkoły na Emilii Plater liczą, że do nowej siedziby trafi za nimi grono przyjaciół, którzy tłumnie dołączali do wszelkich poprzednich aktywności, nawiedzając teatralne spektakle, wystawy i koncerty.

To będzie miejsce, do którego latem trzeba będzie zajrzeć

Warszawa. Lato na Emilii Plater - to będzie nowe miejsce miejsc

W piątek ”Wieczór Otwarcia”, preludium do ”Lata Otwarcia”, które zapowiada się tak smakowicie, że przypuszczalnie tutaj będzie w tym roku biło serce stolicy.

Na początek trzeba zapalić światło. Symbolicznie, rzecz jasna. Stanie się to poprzez uroczyste odsłonięcie neonu All The Things”, autorstwa ”Tima Etchellsa - znanego brytyjskiego artysty, którego prace można podziwiać w wielu przestrzeniach publicznych i galeriach na świecie. Tim Etchells razem z Martą Keil i Grzegorzem Reske jako gościnni kuratorzy opiekują się "Terenem wspólnym”- tegorocznym programem rezydencji w Komunie Warszawa.