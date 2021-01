Warszawa. Park Magiczna niebezpieczny. Sześciolatek z pękniętą czaszką i połamanymi zębami

O wypadku, jakiemu uległ syn 2 stycznia, opowiedziała TVN Warszawa pani Monika. - Mój mąż tego dnia poszedł z dwójką naszych dzieci do Parku Magiczna. Starszy, sześcioletni syn bawił się z kolegami na boisku, potem poszli do skateparku - opowiedziała stacji pani Monika. - W pewnym momencie starszy syn wszedł na rampę w skateparku, ale w barierkach była dziura. Syn oparł się o nią przodem i wypadł na twarz z wysokości około półtora metra. Polała się krew. Mąż szybko przybiegł na miejsce i pojechał z synem do szpitala na Niekłańską. Lekarze stwierdzili pęknięcie czaszki i połamane zęby.