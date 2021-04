Warszawa. Pierwsze mycie Krakowskiego Przedmieścia. Utrudnienia dla pieszych

Jak przekazał w komunikacie Zarząd Oczyszczania Miasta, wystartowało mycie Krakowskiego Przedmieścia. To jeden z najpopularniejszych traktów spacerowych w Warszawie. Potrzebuje specjalnego traktowania, także w zakresie sprzątania . Dlatego Zarząd Oczyszczania Miasta wspomaga zarządców odpowiedzialnych za czystość tych terenów.

Po zimowej przerwie rozpoczęło się mycie chodników. Na mokro posprzątane zostaną chodniki po obu stronach ulicy. Szorowarki i ekipy porządkowe pracują na odcinku od Placu Zamkowego do ul. Świętokrzyskiej. To w sumie 26 tys. m² powierzchni do wyczyszczenia. Mycie potrwa około czterech dni.