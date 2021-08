Warszawa. Pikieta Afgańczyków przed MSZ. Proszą o ocalenie ich rodzin

Obawiają się, że ich bliskich spotka zły los, jeśli nie pomoże im polski rząd. Mówią, że nie mogą spać z powodu niepokojów o to, co stanie się z ich braćmi, siostrami czy rodzicami. Wizy, wydane przez polski rząd, mogą być podstawą do wpuszczenia ich rodzin na lotnisko w Kabulu.