Warszawa. PiS atakuje Rafała Trzaskowskiego i przeprowadza kontrole w ZTM i MPWiK. "Czara goryczy się przelała"

- Rafał Trzaskowski, jako prezydent Warszawy, a teraz kandydat na prezydenta RP mówi, że "ma dość". To my mamy dość, mamy dość ścieków lejących się do Wisły, mamy dość ścieków wylewających się do mieszkań warszawiaków - mówił wiceminister sprawiedliwości Kaleta na spotkaniu z dziennikarzami.