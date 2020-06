Warszawa. Plakaty z Szumowskim. Oświadczenie i protest w sprawie zatrzymania aktywistów

Warszawa. Kontrowersyjne plakaty i kontrowersyjne zatrzymanie

W skierowanym do policji i mediów oświadczeniu, pod którym podpisali się członkowie kilku organizacji społecznych: Akcja Demokracja, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, KOD , Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Wolne Sądy, pada żądanie wyjaśnień w sprawie zatrzymań aktywistów z dni 8 i 9 czerwca.

Zdaniem sygnatariuszy oświadczenia, środki zastosowane przez policję podczas zatrzymań są nieadekwatne do postawionych im zarzutów.

- Zastosowane środki są nieproporcjonalne do wagi ewentualnego zarzutu, zwłaszcza, że jako pretekst do opisanych działań funkcjonariuszy policji podano „podejrzenie kradzieży z włamaniem na szkodę spółki AMS na kwotę 450 zł” - czytamy w oświadczeniu.

Warszawa. Zatrzymanie na oczach rodziny i dziecka

O komentarz do sprawy poprosiliśmy policję.

- Mamy do czynienia z czynnościami związanymi z kradzieżą, włamaniem. Czynności, które prowadzimy są prowadzone w oparciu o obowiązujące normy prawne. Mówimy o Kodeksie postępowania karnego i ustawie dotyczącej użycia środków przymusu bezpośredniego – powiedział WawaLove rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Marczak zaznaczył, że bardzo dużo osób nie potrafi rozgraniczyć jednej rzeczy: policja prowadzi czynności nie w związku z plakatowaniem, ale w związku ze złożonym zawiadomieniem dotyczącym włamania. - To są czynności związane z artykułem 279, a nie jak wielu próbuje to zmienić, i pójść w kierunku rozwieszania plakatów. Mamy do czynienia z włamaniem, a nie plakatowaniem – podkreślił policjant.