Warszawa. Pływający Pałac Kultury. Bo chodzi o wody Bałtyku

Projekcja na Pałacu Kultury przypomina o tym wszystkim, co kojarzyć się może z morską tonią. To nie tylko świadomość potencjału natury, ale również wiele dobrych indywidualnych wspomnień - wakacyjnych, beztroskich chwil z dzieciństwa nad Bałtykiem. Na szmaragdowym tle zobaczyć można srebrnego dorsza lub urzekającą muszlę.

Odwołanie do tych skojarzeń ma szczytny cel - chodzi o ochronę ekosystemu Bałtyku i wspólne działania w celu ratowania tego bogactwa. Każdy może to zrobić podpisując petycję, skierowaną do premiera Mateusza Morawieckiego.

Warszawa. Pałac Kultury przypomina o Bałtyku. I jest apelem o jego ratowanie

Iluminacja PKiN to element kampanii WWF Godzina dla Ziemi. Będzie ją można oglądać do soboty 27 marca. Tradycyjnie od czternastu lat wieczór w ostatnią sobotę marca, godz. 20.30 to chwila, kiedy w symbolicznym geście solidarności z Ziemią można zgasić światło na godzinę. W tym roku światła zgasną dla Bałtyku. Również te, które rozświetlają Pałac Kultury, który dołączył do tej ekologicznej demonstracji.