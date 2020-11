Warszawa. Po pożarze garażu nie mają gdzie mieszkać. Apel o pomoc

Jak podaje Radio Kolor, budynek jest nadal wyłączony z użytkowania przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Mieszkańcy wciąż nie wiedzą, co było bezpośrednią przyczyną pożaru . Mieszkania nie są bardzo uszkodzone, dlatego wysokość ubezpieczenia była niska. Jednak nie mogą wrócić do swoich lokali.

- Nie mamy jeszcze ekspertyzy, zarząd mówi, że to wszystko może potrwać. Rzeczoznawca uznał, że szkody w mieszkaniach są małe, bo tak naprawdę spalił się garaż. Jednak przez to, że spalił się strop i budynek grozi zawaleniu, to wciąż nie możemy do naszych mieszkań wrócić – tłumaczyła radiu jedna z mieszkanek.