Warszawa podpisała umowę na budowę podziemnego parkingu

Miasto Warszawa podpisało umowę na projekt i budowę nowoczesnego parkingu podziemnego w centrum. Parking pod pl. Powstańców Warszawy będzie miał cztery kondygnacje i 420 miejsc.

Obiekt powstanie w formule koncesji, która jest rodzajem partnerstwa publiczno-prywatnego. Parking będzie własnością miasta, ale zarządzać nim będzie koncesjonariusz. To on będzie też ponosił koszty jego eksploatacji przez 40 lat.

Ceny za parkowanie będą ustalane przez koncesjonariusza. W ofercie musi on posiadać abonamenty dla okolicznych mieszkańców.

Unikalna umowa

– Mamy powody do zadowolenia. Udało nam się wynegocjować warunki i umowę, która jest unikalna w skali kraju. Dzięki podpisanemu dziś partnerstwu Warszawa zyska nowy wielopoziomowy parking podziemny nie inwestując przy tym własnych środków. Co ważne, ryzyko inwestycyjne również będzie po stronie koncesjonariusza – powiedział prezydent Rafał Trzaskowski.

Dodał, że firma jako jedna z pierwszych zrealizowała projekt w formule PPP czyli parking pod placem Nowy Targ we Wrocławiu. W portfolio firmy znajduje się także umowa z Miastem Gdańsk na budowę i eksploatację parkingów kubaturowych.

Podlecki podkreślił, że Warszawa ma ogromny potencjał na kolejne parkingi w tej formule. Jego zdaniem „projekty partnerstwa publiczno-prywatnego to przyszłość samorządów”.

Parkingów będzie więcej?

– Spełniamy obietnice o budowie parkingów podziemnych w sercu Warszawy. Wszyscy wiemy, że sprawa ta nie jest łatwa, ale podpisywana dziś umowa to najlepszy dowód, że samorządy mogą z powodzeniem współpracować z przedsiębiorcami. To jedna z najlepszych dróg do realizacji wspólnych celów – powiedziała Anna Nehrebecka-Byczewska, radna i przewodnicząca Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy. Wyraziła nadzieję, że następny będzie podziemny garaż nieopodal Starego Miasta.