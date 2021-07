Warszawa. Pokołysać się wśród fal. Promy na Wiśle wożą bezpłatnie

Z przepraw promowych korzystać można bezpłatnie. Jedna z tras wyznaczona jest z pomostu pływającego na Cyplu Czerniakowskim do plaży na Saskiej Kępie. Most Poniatowskiego to przystanek, z którego wyruszyć można albo na plażę na Saskiej Kępie, albo na plażę przy Stadionie Narodowym. Z pomostu pływającego przy Podzamczu wybrać się można na plażę przy ZOO. Pliszka, Wilga i Słonka pływają codziennie i wyruszają aż w trzydzieści kursów dziennie. Od 1 wrześnie na taką wycieczkę wybrać się będzie można tylko w weekend. Promami można przewozić rowery, a więc kurs po Wiśle może być tylko początkiem lub finałem większej wyprawy.